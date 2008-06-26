Тимошенко впервые в жизни cпустилась в шахту
12:07, 26 июня 2008Политика
1433 0
Премьер дойдет до горизонта 980 метров
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня впервые в жизни спустилась в шахту.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня в ходе рабочей поездки в Луганскую область она спустилась в шахту им. Фрунзе в городе Ровеньки.
Планируется, что премьер-министр в сопровождении министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА и руководства шахты спустятся на горизонт 980 метров.
В общей сложности на спуск, ознакомление с работой в забое и подъем понадобится около 3-х часов.
Спуск будет осуществляться в три этапа: в начале до горизонта 580 м, затем через площадку - на уровень 870 м и затем до конечной точки - на уровень 980 м.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter