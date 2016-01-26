После заявлений Лаврова Украина предлагает провести консультации стран Будапештского меморандума

Об этом говорится в заявлении Климкина, фотокопия которого размещена в Twitter Министерства иностранных дел.

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"Учитывая то, что в связи с сегодняшними высказываниями официального представителя РФ "возникает вопрос об обязательствах" согласно п.6 Будапештского меморандума, мы еще раз предлагаем провести консультации с участием всех стран Будапештского меморандума", - отметил Климкин.

Министр напомнил, что РФ нарушила п.1 Будапештского меморандума, которым обязывалась независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

"Россия нарушила и в дальнейшем нарушает п.2 меморандума, где она подтвердила, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины", - обратил внимание Климкин.

Также он сказал, что РФ на протяжении последних лет нарушает пункт 3 Будапештского меморандума, осуществляя экономическое давление.

В связи с этим глава украинского внешнеполитического ведомства поставил вопрос: "Для того, кто уверен, что не нарушает меморандума, в чем же есть опасения относительно таких консультаций".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, потому что не угрожала Украине ядерным оружием.

В частности, отвечая на вопрос, как страны-соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может нарушить взятые на себя обязательства, Лавров сказал: "Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство не применять ядерное оружие против Украины, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия против Украины не звучала".