Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием.
Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН, как страны-соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может нарушить взятые на себя обязательства.
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«Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала», - сказал Лавров.
При этом Лавров заявил, что звучала «обратная угроза» со стороны Юлии Тимошенко, которая якобы сказала, что «на Донбассе ватников надо ядерной бомбой наказать».