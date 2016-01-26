Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, так как не угрожала Украине ядерным оружием

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН, как страны-соседи России могут обеспечить свою безопасность, если РФ в любой момент может нарушить взятые на себя обязательства.

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«Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили, Будапештский меморандум включает одно единственное обязательство - не применять против Украины ядерное оружие, никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала», - сказал Лавров.

При этом Лавров заявил, что звучала «обратная угроза» со стороны Юлии Тимошенко, которая якобы сказала, что «на Донбассе ватников надо ядерной бомбой наказать».