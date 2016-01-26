После фильма BBC о тайно накопленном состоянии Путин заявил, что РФ вряд ли скоро добьется ярких побед над коррупцией

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Люди сталкиваются с коррупцией на местах, с так называемой бытовой коррупцией. В общем, работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы сегодня-завтра добиться ярких каких-то побед на этом поприще, наверное, это и сложная задача, может быть даже труднодостижимая, но если мы остановимся - будет хуже, двигаться нужно только вперед", - сказал президент во вторник.

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