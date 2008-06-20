Коммунисты собрали 1,5 млн. подписей за "вечную прописку" ЧФ РФ в Крыму

В Крыму собрано 1,5 млн. подписей за бессрочное пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил второй секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины Юрий АКСЮТИН.

Сбор подписей проводится в палатках КПУ в Автономной Республике Крым и Севастополе. «Собрано 1,5 млн. подписей, - сообщил Ю.АКСЮТИН. – Сбор подписей пока продолжается, потому что есть желающие принять в нем участие».

Второй секретарь крымского Рескома КПУ сообщил, что некоторые российские отдыхающие также выражают желание поставить подписи за флот. Коммунисты не против привлечения отдыхающих к своей акции.

Организаторы сбора подписей пока не могут сказать, когда он завершится. По словам Ю.АКСЮТИНА, крымские коммунисты примут участие в съезде КПУ, который продет в конце этой неделе, посоветуются с товарищами и уже потом определятся, когда акция по сбору подписей подойдет к концу.

Как сообщал УНИАН, 5 мая по инициативе коммунистов и антифашистов в Крыму стартовал сбор подписей за то, чтобы Черноморский флот России «навечно оставался» в Севастополе. Коммунисты заявляли о намерении собрать в АР Крым и Севастополе около 2 млн. подписей.