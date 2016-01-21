Европарламент призвал Совет ЕС как можно скорее дать безвизовый режим для украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН, голосование за необязывающую резолюцию состоялось сегодня в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента.

«(ЕП) подчеркивает важность соглашений об ассоциации с углубленной и всеобъемлющей зонами свободной торговли; приветствует прогресс, достигнутый на сегодняшний день, и настаивает на том, что реализация соглашений и соответствующие повестки дня ассоциации должны быть приоритетом для ЕС и трех партнеров; подчеркивает, что Совет ЕС единогласно подписал соглашения», - говорится в резолюции.

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При этом Европарламент приветствовал усилия, прилагаемые Украиной, Грузией и Молдовой в достижении европейских стандартов, и указал, что успех в этом зависит от многих факторов, включая «стабильную политическую ситуацию, стратегическое мышление, конкретные планы для реформ и хорошее использование финансовой и технической международной поддержки». ЕП отметил, что выделяемые средства должны быть «хорошо израсходованы».

«(ЕП) считает, что парламентская проверка является фундаментальным условием для демократической поддержки политики ЕС, и поэтому призвал Комиссию облегчить регулярный и тщательный мониторинг реализации СА Европейским парламентом в установленные сроки», - отмечается в резолюции.

Европарламент также подчеркнул свою твердую поддержку территориальной целостности всех трех стран и призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и немедленно положить конец прямому или косвенному участию в конфликте на востоке Украины, а также в замороженных конфликтах в Грузии и Молдове. ЕП приветствует решение Совета от 21 декабря 2015 года продлить экономические санкции в отношении Российской Федерации после того, как Минские договоренности не были выполнены.

Кроме того, Европейский парламент подчеркнул тот факт, что страны Ассоциации свободно выбрали установление более глубоких отношений с ЕС, «их выбор нужно уважать, и он должен быть свободным от давления с какой-либо третьей стороны».

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В этой связи ЕП осудил действия России, направленные на подрыв проевропейского курса, выбранного тремя странами, и призвал к активизации усилий, направленных на противостояние дезинформации.

Европарламент также приветствовал доклад Европейской комиссии о выполнении Украиной и Грузией Плана действий по либерализации визового режима и выразил надежду, что Совет ЕС и страны-члены дадут этим двум странам безвизовой режим без проволочек.

«(ЕП) подчеркивает необходимость выполнения повестки дня реформ, особенно в судебной сфере, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией и организованной преступностью, которые являются важной предпосылкой для социально-экономического развития этих трех стран», - говорится в документе.

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Относительно Украины Европарламент отметил, что приветствует вступление в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и осудил тот факт, что Россия приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной, ввела «тяжелые торговые санкции» и запретила транзит товаров по своей территории. В этой связи ЕП призвал ЕС поддержать Украину в текущем и будущих спорах с Россией, начатых в ВТО, приняв статус третьей стороны.

ЕП также призвал государства-члены содержать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в рабочем состоянии и отметил призыв украинского правительства по размещению международных миротворческих сил вдоль российско-украинской границы и в Донецком и Луганском регионах.

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«(ЕП) соглашается, что как только позволит ситуация, и как часть полного выполнения Минских договоренностей, сторонам конфликта должна быть предложена под руководством ЕС миссия в рамках общей политики безопасности и обороны (CSDP) для оказания помощи в таких задачах, как разминирование, оказание помощи в подготовке к местным выборам и обеспечение свободного доступа для гуманитарных организаций», - говорится в документе.

Европарламент также поддержал создание международного трибунала для наказания виновных в трагедии рейса МН-17 и призвал Россию к сотрудничеству с международным сообществом для того, чтобы провести полное и беспристрастное уголовное расследование.

«(ЕП) выражает сожаление в связи с тем, что продолжающаяся российская агрессия привела к ужасной гуманитарной ситуации на Донбассе, а украинским и международным гуманитарным организациям отказано в доступе к оккупированным регионов; выражает глубокую обеспокоенность по поводу сложных гуманитарных условий, в которых оказались более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц; глубоко обеспокоен в связи с нарушениями прав человека в оккупированном Россией Крыму, особенно в связи с тяжелой ситуацией, в которой оказались крымские татары, и подчеркивает необходимость дальнейшей финансовой помощи для Украины со стороны ЕС», - отмечается в резолюции.

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Европарламент приветствовал усилия, прилагаемые украинской властью в сфере либерализации визового режима, и выразил надежду, что украинское руководство полностью выполнит обязательства в сфере борьбы с коррупцией в первом квартале этого года.

«(ЕП) подчеркивает, что самым большим вызовом усилиям по реформированию является коррупция», - констатируется в резолюции. В этой связи в ЕП приветствовали решения, принятые на сегодняшний день, такие как принятие антикоррупционное законодательство, создание Национального бюро по борьбе с коррупцией, Национального агентства по предупреждению коррупции и назначение специального антикоррупционного прокурора.

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В ЕП также выразили «глубокую обеспокоенность» относительно контекста вокруг будущего консультативного референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации с Украиной и выразили надежду на положительное решение народа.