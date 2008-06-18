У Литвина возмущены: на них жмут, мол, вступите хоть в какую-то коалицию

Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ заявляет, что на фракцию блока оказывается информационное давление с целью привлечь его членов в один из вариантов коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.ШАРОВА.

«Многие влиятельные люди пытаются то ли методом давления, или другим образом побудить Блок Литвина к немедленному вступлению в ту или другую коалицию, – отметил И.ШАРОВ. – Делается это подчас достаточно навязчиво, особенно после заявления двух парламентариев о выходе из коалиции».

В связи с этим он призвал политиков «не устраивать шоу, поскольку мы не воспринимаем никакого давления, а давить на Блок Литвина имеют право лишь наши избиратели”.

Он также подчеркнул, что требование фракции об отставке финансово-экономического блока правительства Юлии ТИМОШЕНКО “не является предметом переговоров относительно возможного вступления в коалицию”.

“Блок Литвина предлагает провести глубокий полноценный анализ экономического положения в стране, чтобы предложить обществу адекватные меры для выхода из кризиса”, – добавил И.ШАРОВ.