Референдум в Нидерландах "не убьет" Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции относительно системных и спланированных провокаций накануне референдума в Нидерландах, отвечая на вопрос о весомости результатов этого референдума.

Кулеба отметил, что референдум является консультативным, но "голландская политика не менее сложна, чем украинская политика".

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"Для голландских политиков проигнорировать волю своих избирателей означает, собственно говоря, потери в рейтинге с соответствующими политическими последствиями", - сказал он.

Кроме того, добавил представитель МИД, "второй элемент этой проблемы" заключается в том, что закон, по которому проводится референдум, был принят недавно, и это первый референдум, который происходит в соответствии с принятым законом.

"То есть, полностью проигнорировать мнение общества означает для голландских политиков и чиновников сразу продемонстрировать, что мнение общества не учитывается. Для внутриполитического голландского фактора это очень важный момент", - сказал Кулеба.

В то же время, по его словам, есть "две позиции, которые говорят в нашу пользу".

"Во-первых, Голландия действительно нас поддерживает на европейском пути и желает приблизить Украину к Европейскому Союзу, а также распространять европейские ценности и правила в Украине", - сказал представитель МИД.

Вторая позиция, подчеркнул он, заключается в том, что Нидерланды сейчас председательствуют в Европейском Союзе, а "для председательствующего государства завалить Соглашение об ассоциации, - это, конечно, тоже общеевропейский вызов".

"Референдум не убьет Соглашение об ассоциации. Но однозначно, что он создаст политический фон: если Голландия не завершит процедуру ратификации из-за результатов референдума, то она создаст политический и юридический фон для того, чтобы Соглашение полностью, юридически, официально не вступило в силу. Хотя ее применение продолжится в том порядке, в котором оно применяется и сейчас", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что это референдум "не столько против Украины, сколько против ЕС, потому что в Нидерландах очень сильны антиевропейские настроения", и для тех, кто инициировал его, это, прежде всего, "атака на европейские институты, Европейский Союз".

"Украина просто оказалась в ненужном месте в ненужное время. Но мы и наши голландские партнеры настроены на взаимодействие для достижения положительного результата", - сказал представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказывал мнение, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России, и может привести "к континентальному кризису".

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа.