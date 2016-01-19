В МИД предупредили об информатаках перед референдумом в Нидерландах по ассоциации Украина-ЕС

Об этом он заявил во время пресс-конференции относительно системных и спланированных провокаций накануне референдума в Нидерландах, передает корреспондент УНИАН.

"Очевидно, что количество провокаций в информационном пространстве будет расти и увеличиваться по мере приближения ко дню проведения референдума", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что "пиковое" количество информационных атак и провокаций ожидается в последние две недели перед референдумом. В связи с этим Кулеба от имени МИД призвал всех "быть чрезвычайно бдительными в проверке тех фактов, той информации, которая будет появляться в информационном пространстве".

Кулеба также призвал общественность помогать в выявлении таких фейков и провокаций, а также помогать в распространении проукраинского контента, который "поможет голландцам лучше понять, что такое Украина, чего мы хотим, почему Соглашение об ассоциации делает Европу более сильной, и почему оно выгодно, в частности Нидерландам".

Кроме того, посол сообщил, что в соответствующей кампании по референдуму в Нидерландах будет работать как украинская сторона, так и голландская, планируются информационные и культурные мероприятия, кампании в соцсетях.

"И то, что называется people to people contact. То есть, межчеловеческие контакты с привлечением лидеров мнений, селебритиз, звезд", - сказал Кулеба и добавил, что эта кампания будет рассчитана по времени так, чтобы "выйти на ее пик накануне дня голосования".

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказывал мнение, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России, и может привести "к континентальному кризису".

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал агитировать в поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа.