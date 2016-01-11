Заявление Путина о контроле над границей свидетельствует, что Минские соглашения - это не украинский план – эксперт

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

«Он дал четко понять, что от него зависит, когда будет передан контроль над границей. И на месте украинских руководителей: МИДа, президента, я бы тут же поднял международный скандал по поводу того, что он фактически признал, что это зависит от России», - сказал эксперт.

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По его словам, в данном интервью Путина немецкому изданию много пунктов, на которые украинские власти должны были бы немедленно реагировать.

«Путин еще раз продемонстрировал, что Минские соглашения прописаны, вот алгоритм этих действий, в четком соответствии со стратегией России по урегулированию этого конфликта. То есть, это не украинская стратегия, не украинский план. Он еще раз это подтвердил этими словами», - подчеркнул Мельник.

«Из этого надо делать следующий вывод – если выполнить Минские соглашения, на чем настаивает Россия, западные партнеры, и непонятно почему соглашается украинская сторона, то будут достигнуты российские интересы, но не украинские», - добавил эксперт.

По его словам, необходимо было прекратить разговоры о безальтернативности Минских соглашений.

«Формальные сроки соглашения вышли… Украине нужно подымать вопрос о пересмотре формата и об изменении Минских соглашений, как минимум, это изменение их алгоритма. То есть сначала должны быть меры по прекращению конфликта… и только затем приступать к политическому урегулированию, то есть изменениям в Конституцию и проведению выборов», - добавил Мельник.

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Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Bild президент РФ Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

«Пункт 9-й (Минских соглашений) - восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведение конституционной реформы», - сказал Путин.

«То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы», - добавил он.