Политолог рассказал, как Путин умалчивает о невыполнении Россией Минских договоренностей

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет политолог и журналист Виктор Уколов.

Так, автор решил пройтись по каждому из пунктов Минских договоренностей.

Что касается полного прекращения огня, то Уколов обращает внимание на то, что российские наемники и боевики регулярно нарушали и нарушают режим прекращения огня, иногда в течение 2015 года они пытались даже перейти в наступление, но были отброшены.

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Говоря об отводе тяжелых вооружений, политолог отметил, что, по данным ОБСЕ, боевики нарушают этот пункт регулярно, перемещая к линии соприкосновения БМ-21, а также другие минометы и танки.

Пройдясь по пункту 3, журналист отметил, что боевики не допускают СММ ОБСЕ в некоторые районы оккупированных территорий.

Кроме того, Уколов рассказал о выполненом пункте: начат диалог о модальности проведения местных выборов.

Что же касается амнистии и помилования путем введения в действие соответствующего закона, то Путин делает вид, что не знает, но этот закон был принят 16 сентября 2014 года.

Также боевики отказались обменять пленных по принципу "всех на всех".

Политолог напомнил также об обеспечении доставки и распределения международной гуманитарной помощи. "Как известно, боевики лишь частично пропускают на оккупированную территорию гуманитарную помощь с территории Украины", - подчеркнул он.

"Поэтому заявления Путина о необходимости изменений Конституции Украины для выполнения п. 9 Россией является сознательной манипуляцией. Сначала Россия должна выполнить пп.1;2;3;6;7", - подытожил Уколов.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.