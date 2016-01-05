Шокин поручил проверить законность распределения апелляции на арест Корбана

5 января генеральный прокурор Украины Виктор Шокин поручил открыть уголовное производство и проверить законность проведения автоматического распределения апелляционной жалобы на решение Днепровского районного суда об аресте лидера партии УКРОП Геннадия Корбана, сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что такое решение Шокин принял после обращения председателя Апелляционного суда Киева, который просил генпрокурора проверить законность распределения апелляции.

"31 декабря в Апелляционный суд Киева поступили обращения защитников Корбана, а также обращение народного депутата Игоря Луценко, которые заявили, что во время распределения указанного судебного дела произошло вмешательством в автоматизированную систему документооборота суда", - говорится в сообщении.

Позже народный депутат Грановский обратился к председателю Апелляционного суда с просьбой проверить жалобы защитников Корбана.

Учитывая резонанс дела, генпрокурор Шокин решил поручить открыть уголовное производство по этому факту и начать досудебное расследование с привлечением специалистов СБУ.

Напомним, 6 ноября Печерский районный суд Киева избрал для главы политсовета партии УКРОП Геннадия Корбана меру пресечения - домашний арест сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. 1 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение райсуда о домашнем аресте лидера Укропа.

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28 декабря Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения Корбану на взятие под стражу сроком на 60 дней. Накануне этого заседания Корбана прооперировали в клинике Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

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Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы защиты лидера партии УКРОП Геннадия Корбана на его арест на 11:00 13 января. По словам судьи Дениса Масенка, рассмотрение отложено из-за необходимости установить, имело ли место вмешательство в автоматизированную систему распределения дел, о котором заявили адвокаты.