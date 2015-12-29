Оккупированный Крым накрыла волна увольнений: после Чалого в отставку подали два "министра"

Об этом сообщил источник в "Совете министров" оккупированного Россией Крыма, передает "Крыминформ".

По его словам, уже завтра коллективу "минфина" будет представлена новый руководитель – ею станет нынешний первый "замминистра" Ирина Кивико.

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Должность "министра промышленной политики" аннексированного Крыма до назначения руководителя будет выполнять "первый замминистра" Константин Равич.

Ранее сегодня Алексей Чалый добровольно сложил с себя полномочия "председателя заксобрания" Севастополя.

Напомним, "глава" полуострова Сергей Аксенов заявлял, что в так называемом правительстве оккупированного Крыма до конца года пройдут кадровые перестановки.