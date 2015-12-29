"Глава заксобрания" Севастополя ушел в отставку

Чалый аргументировал свое решение тем, что не выполняется программа развития, поддержанная севастопольцами в прошлом году, передает "Крыминформ".

"Вся власть в Севастополе работала неудовлетворительно, не буду делить на исполнительную и законодательную, все мы ответственны за результаты работы", – сказал он и намекнул на то, что вслед за ним должен подать в отставку и "губернатор" Севастополя Сергей Меняйло.

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