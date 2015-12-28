"Глава" оккупированного Крыма анонсировал кадровые перестановки в "правительстве" полуострова
13:25, 28 декабря 2015Общество
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В так называемом правительстве оккупированного Крыма до конца года пройдут кадровые перестановки.
REUTERS
Об этом заявил "глава" полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС.
"До конца года еще произойдут кадровые изменения", - сказал он и добавил, что в отношении некоторых чиновников ведутся проверки и "информация передается в правоохранительные органы".
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По словам "главы" Крыма, все чиновники-коррупционеры должны быть публично осуждены.
При этом, по мнению Аксенова, крымские чиновники проделали большую работу.
Как сообщал УНИАН, в правительстве РФ выразили сомнение в "профессионализме и качестве работы" руководства оккупированного Крыма и поручили Минэкономики и Минфину внести предложения о наказании властей полуострова.
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