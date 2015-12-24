Допрос Тягнибока по делам Майдана: ГПУ искала "российский след" в расстрелах

Об этом он сообщил возле здания ГПУ, передает "112 Украина".

"... Меня спрашивали о возможном участии российских спецслужб в расстрелах на Майдане, очевидно, следствие где-то и работает также и на этом направлении", - заявил Тягнибок.

Также он заявил о вероятности допроса по делам Майдана Виталия Кличко и Арсения Яценюка.

"Спектр вопросов, которые мне задавали следователи, прокуроры, он был, начиная с ноября месяца 2013 года, с разгона Майдана, и уже до событий расстрелов на Институтской 18-20 февраля 2014 года. Особенно их интересовали события расстрела 18, 20 числа. Их интересовали детали переговоров тогда, делегации от Майдана в моем лице, Яценюка, Кличко с Януковичем и теми людьми, которых он приводил на эти переговоры. По большому счету, если они так будут допрашивать подробно и скрупулезно, как допрашивали меня, то может, на какую-то истину они и выйдут. Очень много внимания уделялось, и я об этом говорил, и также меня спрашивали, о возможном участии российских спецслужб в расстрелах на Майдане, очевидно, следствие где-то и работает также и в этом направлении", - сказал Тягнибок.

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Напомним, в октябре правоохранители проводили обыск в квартирах заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины Александра Сыча и заместителя председателя ВО "Свобода", народного депутата Украины VII созыва Олега Панькевича. Также сообщалось, что проведен обыск у члена ВО "Свобода" Игоря Янкива.

Позже в ГПУ заявили, что "свободовцев" обыскали в рамках расследования расстрелов на Майдане, которые имели место 20 февраля 2014 года. Однако отметили, что они являются не подозреваемыми, а свидетелями.

Ранее депутат от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал, что обыски проводятся на основании видеозаписи, на которой зафиксирован выстрел из комнаты номера, в котором проживал Янкив, а его соседями были Панькевич и Сыч.

"Установлено, что в районе 09:30 20 февраля 2014 года журналист ВВС Габриэль Гэйтхауз находился у входа в Октябрьский дворец среди протестующих. В это время он обратил внимание на открытое окно гостиницы "Украина" (номер 1132), из которого в какой-то момент был произведен выстрел. Он зафиксировал это окно на видеозаписи, и когда он через несколько мгновений после выстрела снова наводит на него камеру, оно уже закрыто", - написал Лещенко

Как известно, 9 февраля 2015 года тогдашний председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что помощник президента Российской Федерации (РФ) Владислав Сурков может быть причастным к событиям на Майдане в Киеве зимой 2013-2014 гг. По его словам, СБУ располагает доказательствами причастности к преступлениям на Евромайдане не только бывшего украинского, но и российского руководства. Так, по данным Наливайченко, в Киев приезжали три группы сотрудников Федеральной службы безопасности для организации и планирования разгона участников акции протеста на Майдане.