"Свободовцы" проходят по делу о массовых убийствах на Майдане в качестве свидетелей - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он отметил, что никакого политического подтекста во вчерашних обысках в квартирах "свободовцев" нет, а решение об их проведении принимал следователь, поскольку считает, что на данном этапе этот инструмент ведения следствия уместен.

"Я однозначно и категорически уверяю, что никакие политические силы и предпочтения не имеют никакого влияния на процесс расследования. Обыски проводились не у представителей ВО "Свобода", а у лиц, в отношении которых есть необходимость проверить определенную информацию, касающуюся событий 20 февраля на улице Институтской в Киеве", - пояснил Горбатюк.

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По его словам, для проверки данной информации следователь избрал такую форму следственных действий, как обыск.

Мотивация обыска, по словам Горбатюк, обусловлена тем, что имело место определенное сокрытие информации о пребывании трех "свободовцев" (Игорь Янкив, Александр Сыч, Олег Панькевич) 20 февраля прошлого года именно в гостинице "Украина" в центре столицы.

Также он отметил, что эти лица вызваны на допрос к следователю в качестве свидетелей на 16 октября.

Горбатюк обратился к "свободовцам" с просьбой не политизировать, а прийти к следователю и дать ответы на его вопросы.

Также Горбатюк сообщил, что в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства в виде фото- и видеозаписи событий 20 февраля 2014 года.

Он подтвердил, что у одного из обыскиваемых следователи были вынуждены взломать замок на входной двери квартиры во Львове.

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12 октября утром в квартире заместителя председателя ВО "Свобода", экс-вице-премьер-министра Украины Александра Сыча в Ивано-Франковске и в квартире другого заместителя председателя "Свободы" Игоря Янкива во Львове представители Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски.