Как отнеслась бы Украина к совместному голосованию БЮТ и ПР (опрос)

Почти половина граждан расценивают возможное совместное голосование фракций Партии регионов и БЮТ по изменениям Конституции как стабилизирующий фактор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор ООО «ФОМ – Украина» Александр БУХАЛОВ, представляя результаты опроса общественного мнения «Мнения и взгляды населения Украины».

В частности, А.БУХАЛОВ сообщил, что 48,3% респондентов назвали такое голосование как разумный компромисс, 16,4 % - как измену интересам избирателей. При этом, по его словам, 35,4% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

«Такие данные свидетельствуют о том, что люди готовы поддержать те компромиссы, которые могут послужить стабилизации ситуации в стране», - сказал А.БУХАЛОВ.

В то же время социолог обратил внимание на тот факт, что в ходе социологических опросов, касающихся оценки политической и экономической ситуации в стране, увеличивается доля граждан, которые либо затрудняются с ответом на предложенные вопросы, или выступают «против всех». «Количество таких людей, которым все это уже надоело, увеличивается. Молодежь называет это как проблему выбора без выбора - предлагаются одни и те же кандидаты, а выбирать, по сути, не из кого», - пояснил А.БУХАЛОВ.

ООО «ФОМ - Украина» проводило исследование с 22 мая по 3 июня 2008 года при участии 2000 респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Статистическая погрешность составляет 2,2%.