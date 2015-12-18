В АП допустили введение конституционной жалобы уже в следующем году

Филатов: конституционная жалоба нужна для украинцев / Фото УНИАН

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН во время конференции по вопросам введения конституционной жалобы.

Филатов отметил, что конституционная жалоба нужна для граждан Украины, поскольку она расширяет возможности защиты прав граждан в украинских судах.

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Отвечая на вопрос, когда конституционная жалоба сможет заработать, чиновник отметил: “Чтобы ввести институт конституционной жалобы достаточно проголосовать за изменения в Конституцию и принять соответствующие изменения в закон о КСУ. Я думаю, что на текущей сессии вряд ли этот закон будет принят, но надеюсь, что в следующей это произойдет”.