В Венецианской комиссии считают, что в Украине невозможно уволить всех судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на конференции «Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы» в Киеве.

«Есть возможность сейчас осуществить конституционно установленный определенный процесс очищения судебной власти и проверку деятельности судей», - отметила она.

«Венецианская комиссия считает, что увольнение всех судей в Украине будет противоречить европейским стандартам. Кроме того, мы считаем, что это просто невозможно будет сделать, потому что это будет нарушать систему осуществления правосудия в государстве», - подчеркнула заместитель секретаря Венецианской комиссии.

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По ее словам, в Украине необходимо ввести процедуру проверки судей на предмет их профессионализма, этики и добропорядочности, и если они не пройдут таких тестов, то безусловно должны быть уволены.

«Венецианская комиссия надеется, что эти изменения в Конституцию (в части правосудия) будут приняты на этот раз таким образом, чтобы вы могли продолжать их воплощение и ввести необратимые изменения в направлении реформирования Украины как демократического государства», - отметила Граната-Менгини.

Как сообщал УНИАН, в октябре премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство выступает за проведение масштабной судебной реформы и полную смену судейского корпуса в Украине с увольнением 9 тыс. судей.

Конституционная комиссия Украины не поддерживает тотального увольнения всех судей, так как это, по мнению членов комиссии, подрывает независимость судебной ветви власти.