Порошенко поздравил Папу Римского Франциска с 79-летием

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Ваше Святейшество, от имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю вас с вашим 79-летием. Желаю крепкого здоровья, духовного вдохновения и Божьего благословения в исполнении возложенной на вас чрезвычайно важной миссии. Надеюсь, что всемогущий Господь будет помогать вам во всех ваших начинаниях на престоле Святого Петра. Убежден, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему утверждению христианских ценностей, углублению диалога и сотрудничества между церквами и народами", - сказал президент Украины.

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Порошенко также, пользуясь случаем, выразил благодарность Папе Римскому за прием украинской делегации во время недавнего визита в Ватикан.

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"Мы высоко ценим ваше внимание и поддержку мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ваше благословение украинского народа. По случаю приближения Рождественских праздников желаю вам, ваше святейшество, и всем верным католической церкви мира и благополучия", - добавил Порошенко.

Напомним, что 20 ноября Порошенко посетил Ватикан, где провел переговоры с Папой Римским Франциском. В ходе визита он пригласил Папу Римского в Украину.