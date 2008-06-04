"Единый центр" возглавит тот, кого пресса очень хорошо знает

Глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА заявляет, что вскоре у партии "Единственный центр" может появиться новый руководитель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в ОГА.

"Вскоре "Единый центр" может возглавить человек, которого пресса Украины очень хорошо знает", – сказал Ю.ЗАБЕЛА. В то же время он не уточнил, кого именно имеет в виду, отметив, что "это будет некорректно".

При этом губернатор сообщил, что намеревается вступить в “Единый центр” 7 июня, когда состоится учредительная конференция Житомирской областной организации партии.

Как сообщал УНИАН, 27 марта с.г. в Киеве состоялся съезд ЕЦ, на котором председателем партии был избран народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) Игорь КРИЛЬ.

Также съезд избрал политический совет и президиум партии.

В состав политсовета партии избраны 35 лиц. В президиум партии вошли народные депутаты Украины Оксана БИЛОЗИР, И.КРИЛЬ, Олеся ОРОБЕЦЬ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ, глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ, а также заместитель председателя Фонда развития гражданского общества Леся ТАРАН.

Ранее, 19 февраля, член политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, глава Центральной контрольно-ревизионной комиссии НСНУ, народный депутат Украины М.ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат И.КРИЛЬ, член президиума НСНУ, народный депутат В.ТОПОЛОВ, член политсовета партии, народный депутат О.БИЛОЗИР и член политсовета, народный депутат Василий ПЕТЁВКА объявили о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина». До этого, 15 февраля, из партии “Наша Украины” вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Бывшие члены НСНУ заметили, что некоторые члены «Нашей Украины» начали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций. Кроме того, они отметили, что руководство НСНУ нарушает устав партии, «из-за несостоятельности и нежелания использования коллективного опыта актива партии образовалась большая дистанция между партийными лидерами и рядовыми партийцами”.