Тарасюк обвинил Москву в политическом экстремизме

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что сегодняшнее заявление Госдумы России относительно намерений Украины интегрироваться в НАТО продиктовано политическим экстремизмом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

«Это решение, скорее, мотивировано политическим экстремизмом нежели здравым смыслом», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из настоящего документа.