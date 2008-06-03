Недополученные 8,6 миллиардов Тимошенко перекроет (дополнено)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что правительство “перекроет” непоступления в государственный бюджет от приватизации за счет рекордных поступлений от налогов и соборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время селекторного совещания с губернаторами.

“Могу сказать, что Фонд государственного имущества не обеспечил ни одной копейки этих средств, но благодаря нашей совместной работе мы сможем “перекрыть” эти поступления”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также Ю.ТИМОШЕНКО считает, что рост уровня производства и внутреннего валового продукта дает основания надеяться на дальнейшее увеличение доходной части государственного бюджета Украины.

Как сообщалось, по оперативным данным Государственного казначейства Украины, поступления в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2008 года составили 71,0 млрд. грн., что на 52%, или 24,2 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выполнение плана за пять месяцев 2008 года составило 111%.

За май в общий фонд госбюджета поступило 19,5 млрд. грн. доходов, что на 70% больше соответствующего показателя мая в 2007 г. и на 11% превышает ориентировочные плановые показатели поступлений.

В частности, Гостаможслужба за 5 месяцев 2008 года обеспечила поступления в госбюджет в размере 36,1 млрд. грн. – 139% от плана, налоговая служба – 29,3 млрд. грн., что на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года и составляет 90% от плана.

Справка УНИАН. В доходную часть госбюджета в 2008 году от приватизации планировалось получить 8,6 млрд. грн.