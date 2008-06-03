Литвин и Катеринчук будут дружить в Киевсовете

Блок Литвина и Блок Катеринчука договорились о сотрудничестве в новоизбранном Киевском городском совете.

Об этом УНИАН сообщил первый номер избирательного списка в Киевсовет от Блока Литвина, председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН.

По его словам, такая договоренность была достигнута вчера на встрече представителей двух фракций в Киевсовета.

Как отметил В.ПИЛИПИШИН, блоки решили консолидировать свои усилия в направлении реализации своих программ. В то же время, по его словам, на встрече не было договоренности, с кем объединяться.

“Мы не договаривались против кого-то, мы договаривались о консолидации усилий. В какой это форме будет, мы пока не знаем”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

На вопрос, определился ли он на сегодняшний день, где будет продолжать свою работу – в Киесовете или на посту главы района, В.ПИЛИПИШИН ответил: "Согласно закону, у меня есть 20 дней. В течение 20 дней я приму решение”.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, он сегодня будет присутствовать на первом заседании новоизбранного Киевсовета, но “не в качестве депутата”.