Ющенко не дал Тимошенко продавать землю вне аукционов

Кабинет министров Украины лишен права определять случаи продажи прав аренды земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной соственности, вне аукционов.

Об этом говорится в Законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты” (№ 2481), принятом сегодня Верховной Радой с предложениями Президента.

Как указывается в предложениях Президента, изменениями в ст. 16 Закона «Об аренде земли» и ст. 124 Земельного кодекса предусматривается, что приобретение права аренды земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется исключительно на аукционах и приводится перечень случаев, когда аукционы не проводятся.

При этом Кабмину предоставляется право без ограничений и критериев дополнительно определять, когда право аренды земельных участков будет приобретаться без аукциона.

Также в новой редакции ст. 134 Земельного кодекса шла речь о праве Кабмина без ограничений дополнительно определять случаи, когда земельные участки государственной или коммунальной собственности, предназначенные для продажи субъектам предпринимательской деятельности, будут подлежать продаже вне земельных торгов.

По мнению Президента, внедрение таких беспрекословных прав для Кабмина нивелирует правила приобретения права аренды земельных участков исключительно на аукционах, продажи земельных участков субъектам предпринимательской деятельности на конкурентных основах (земельные торги).

В связи с предложениями Президента, редакция соответствующих статей закона выглядит таким образом:

“Предоставление права аренды земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется исключительно на аукционах (кроме земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, пребывающие в собственности граждан и юридических лиц, у которых отсутствуют акции (доли, паи), которые принадлежат государству, приобретение права на аренду земельных участков под объекты социального назначения, строительство социального и доступного жилья, использование земельных участков для разработки полезных ископаемых и специального водопользования в соответствии с полученными специальными разрешениями (лицензиями), использование религиозными организациями (под культовыми зданиями), которые легализованы в Украине).

Не допускается проведение аукционов по земельным участкам, которые (или здания на которых) арендуют бюджетные учреждения, музеи, предприятия и общественные организации в сфере культуры и искусств, в том числе национальные творческие союзы и их члены (под творческие мастерские)”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, Верховная Рада Украины 226-ю голосами приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты” (№ 2481) с предложениями Президента.

“За” проголосовали 226 депутатов из 448, зарегистрированных в зале.

Сегодня же в зале парламента Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

ВР приняла Закон “Об изменениях в некоторые законодательные акты” 23 мая с.г., однако Президент ветировал его.