Рада приняла закон Тимошенко с правками Ющенко

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" с учетом предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 226 народных депутатов.

После этого председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который присутствует в ВР, подписали данный закон, формирующий доходную часть государственного бюджета.

Как сообщалось, принятый Верховной Радой Украины 23 мая 2008 года Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предусматривает исключение из Закона "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины" норм, касающихся налогового, таможенного, бюджетного и другого законодательства, и перенесение этих положений в специальные законы.

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Предложения Президента Украины (реестр. №2481) были зарегистрированы в Верховной Раде Украины 31 мая 2008 года.