В парламенте принесли присягу судьи КС по квоте Президента

В Верховной Раде Украины принесли присягу судей Конституционного Суда Сергей ВДОВИЧЕНКО, Юрий НИКИТИН, Юрий БАУЛИН, которые были назначены на эти должности Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по этому поводу отметил, что при принесении присяги присутствовали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО, как и предусмотрено Конституцией Украины.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, таким образом соблюдена правовая процедура принесения присяги судьи КС.