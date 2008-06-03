11 новоизбранных народных депутатов принесли присягу (список)

11 новоизбранных народных депутатов Украины сегодня на пленарном заседании парламента принесли присягу на верность украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, присягу принесли депутаты: от Партии регионов - Алексей ФЕДУН, от Блока Литвина – Олег ПОЛИЩУК.

Другие девять депутатов – Александр СТЕШЕНКО, Павел УНГУРЯН, Владимир ПИЛИПЕНКО, Сергей ВЛАСЕНКО, Владимир ЛЕМЗА, Александр СОЧКО, Виктор ПАВЛЕНКО, Валерий ДУБИЛЬ, Анатолий ЯГОФЕРОВ – представляют Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 11 народных депутатов-совместителей.

29 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 новых депутатов вместо тех, которые досрочно прекратили свои полномочия.