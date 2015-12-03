Климкин сравнил российских марионеток на Донбассе с боевиками ИГ и заявил об их "крестовом походе"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на министерском заседании стран-членов ОБСЕ в Белграде.

Глава МИД Украины отметил, что 2015 год характеризуется выдающимися годовщинами и ужасными террористическими атаками. "Украинцы, которые пострадали от этих атак в Волновахе, Мариуполе, Донецке, Краматорске и Харькове, также входят в этот печальный список", - подчеркнул Климкин.

Он обратил внимание, что 40-я годовщина принятия Хельсинкского заключительного акта должна была быть большим праздником. "Но насколько действительно мы должны праздновать? И как мы будем справляться с угрозами сегодняшнего и завтрашнего дня, и с угрозами вчерашнего дня, если они все еще нависают над всей Европой? Как мы можем активизировать наше взаимодействие по проблемам, стоящим на повестке дня ОБСЕ, если организация не в состоянии обеспечить соблюдение ее фундаментальных принципов и обязательств?", - спросил украинский министр.

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"Тот способ и масштаб, которыми Хельсинкские принципы были нарушены, имеют пагубные последствия для всей системы европейской безопасности... Проблема терроризма и проблема российской агрессии имеют одну общую черту: они демонстрируют попытку вернуть время назад. Продолжающаяся российская агрессия против моей страны направлена вернуть глобальное развитие назад - во времена национальной и религиозной нетерпимости, антагонизма, разделительных линий, власти на применении силы и сфер влияния в основе международных отношений", - подчеркнул Климкин.

В этой связи он сравнил боевиков террористической группировки "Исламское государство" и российских марионеток на Донбассе. "Одновременно террористы ИГ и российские ставленники совершают "крестовый поход" против наших фундаментальных ценностей: мира, свободы, демократии, прав человека и верховенства права", - подчеркнул Климкин.

Он заявил, что Украина готова внести вклад в международную борьбу с терроризмом по недопущению перемещения террористов через государственные границы.