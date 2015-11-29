Порошенко почтил жертв террористической атаки возле парижского концертного зала "Батаклан"

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Порошенко от имени украинского народа и от себя лично еще раз выразил искренние соболезнования народу Франции и семьям погибших. «Мы солидарны с французским народом, который пострадал от страшных террористических атак. Мы бок-о-бок с французами и всем миром в борьбе против террора», – заявил Порошенко.

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Президент еще раз отметил, что он был поражен тем, как французы сразу после ужасных событий на стадионе пели свой гимн и говорили: «Мы не боимся». Порошенко напомнил, что многие украинцы в ночь с 13 на 14 ноября пришли к посольству Франции в Украине, чтобы выразить свою солидарность с французским народом.

Глава государства отметил, что Украина также является объектом терроризма, агрессии и аннексии Крыма со стороны России. Украинский народ платит огромную цену за свою борьбу, уже много людей отдали свою жизнь за независимость страны. «Мы понимаем, что значит террор. Мы можем выиграть в борьбе с терроризмом только вместе, объединенными, не бояться, потому что это была атака на французские европейские ценности. Мы выстоим, пока мы вместе», – заявил президент Украины.

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Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, в ходе терактов погибли 130 человек, около 350 ранены.