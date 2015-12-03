Боевики обстреляли Опытное, Пески и район Авдеевки - штаб АТО

С 18.00 вчерашнего дня до полуночи террористы осуществили 6 обстрелов украинских позиций на Донецком и Артемовском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Из автоматических гранатометов и стрелкового оружия преступники вели огонь по Опытному, Пескам и в районе Авдеевки. А из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Майорску и Артемовому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью боевики провели два обстрела из стрелкового оружия в направлении поселка Пески.