Жебривский: голосование в Мариуполе и Красноармейске шло принудительно через предприятия

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько слов о результатах выборов в Мариуполе и Красноармейске. Боюсь, Украине еще долго будут давать о себе знать их последствия. Произошло то, о чем я говорил. Если раньше на Донбассе все решал административный ресурс, то теперь административно-экономический. Фактически голосование шло через предприятия, все шло по принуждению", - написал он.

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По его словам, жители региона слишком зависимы от своих предприятий.

"Я, возможно, неприятные вещи скажу дончанам. Поговорка "Донбасс никто не поставит на колени" слишком преувеличена. Большинство трудяг никогда с колен даже не поднимались. Они абсолютно зависимы от работодателя, и в этом проблема. Будет ли будущее у региона, зависит от демонополизации местной экономики", - считает председатель Донецкой ОВГА.

Жебривский подчеркнул, что городские головы должны быть партнерами государственной власти и партнерами международных организаций по восстановлению Донбасса.

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