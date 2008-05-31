Колесников сохранил свою должность
Богатырева высоко оценила его работу
Народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ переизбран председателем Донецкого областного отделения Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов. В президиуме конференции заседали глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, народный депутат Владимир РЫБАК, Б.КОЛЕСНИКОВ, а также председатель Донецкой областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.
На конференции был прослушан отчет областной организации Партии регионов и, кроме председателя, избрана контрольная комиссия областной парторганизации.
Выступившие на конференции Р.БОГАТЫРЕВА и В.РЫБАК высоко оценили работу Б.КОЛЕСНИКОВА на занимаемой должности и предложили переизбрать его снова.
Других предложений среди всех выступающих не прозвучало, поэтому делегаты областной конференции единогласно поддержали это предложение и переизбрали Б.КОЛЕСНИКОВА.