Кличко с удивлением узнал, что должен был... объединиться с Луценко

Экс-кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО утверждает, что не предлагал министру внутренних дел Украины, первому номеру в избирательном списке блока “Народный Союз – Наша Украина” в Киевсовет Юрию ЛУЦЕНКО объединить команды.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 от 31 мая – 6 июня 2008 года).

"Юрий Витальевич удивительный человек. Вчера, например, он сделал заявление, что якобы в силу определенных обязательств отказался стать первым в списке блока Луценко-Кличко. Я лично об этом услышал впервые", - сказал В.КЛИЧКО.

При этом он отметил что с Ю.ЛУЦЕНКО встречался очень много раз.

"И, к большому сожалению, я запутался в этих переговорах. Юрий Витальевич на каждой встрече менял позицию. То он поддерживал меня, то ТУРЧИНОВА… Закончилось все тем, что политик вообще отошел в сторону, и для нас так и осталось загадкой, кого же он в действительности поддерживал", - сказал В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на пресс-конференции в Киеве Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” проиграл киевские выборы из-за Секретариата Президента, который поддерживал действующего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В то же время он отметил, что на столичных выборах мог бы войти в избирательный список Блока Кличко, однако снова взял на себя обязательство, как и на выборах 2007 года, возглавил список НУ-НС в Киевсовет.