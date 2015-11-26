Чубаров надеется на возвращение Крыма до 2018 года

Именно в тот год будут новые выборы делегатов Курултая, передает "Крым.Реалии".

"В 2018 году в России не будет Путина, Крым будет деоккупирован", – подчеркнул Чубаров.

В частности, он не исключил проведения в Крыму следующего Курултая (органа народного представительства крымских татар). Сейчас, отметил глава Меджлиса, пока не исчерпаны полномочия Курултая, избранного в 2013 году сроком на 5 лет.

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Напомним, Крым был аннексирован Россией. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Вчера Чубаров сообщал, что вопрос о деоккупации Крыма необходимо поднимать на самом высоком уровне, а также необходимо включить его в круг вопросов Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.