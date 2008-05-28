Криль хочет, чтобы Тимошенко рассчиталась с ним и с другими
Нардеп комментирует заявление премьера
Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна «рассчитаться» с партнерами по коалиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.
«Заявление премьера Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она уже вроде бы «рассчиталась» с партнерами по коалиции после поддержки закона о Кабмине, можно расценивать как измену интересам избирателей, которые отдали свои голоса за демократическую команду», – сказал И.КРИЛЬ.
Он призывает демократическое парламентское большинство наконец довести до конца выполнение коалиционного соглашения и принять в Верховной Раде восемь оставшихся законопроектов.
«Кроме того, необходимо срочно рассмотреть изменения к госбюджету-2008, которые безотлагательно должно внести правительство. К тому же, давно уже надо было подать Бюджетную резолюцию на следующий год», – заметил И.КРИЛЬ.