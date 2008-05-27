Балога напомнил ”неблагодарному” Луценко, кто дал ему №1 в списке НУ-НС

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА опроверг обвинение министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в адрес главы государства Виктора ЮЩЕНКО в намерениях разрушить коалицию и политическом основании уголовных дел против лидеров Гражданского движения “Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО и народного депутата Давида ЖВАНИИ.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛОГИ о последних высказываниях Ю.ЛУЦЕНКО.

По мнению В.БАЛОГИ, сегодняшние заявления лидера движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО вызывают в первую очередь глубокую обеспокоенность по поводу душевного равновесия и трезвого понимания этим деятелем нынешних реалий политической жизни страны.

«Журналистов пригласили на пресс-конференцию министра внутренних дел, но в действительности перед ними выступил человек, который привел блок «Наша Украина – Народная самооборона» к сенсационному поражению на внеочередных выборах в Киеве. Поэтому появление Ю.ЛУЦЕНКО перед прессой было вполне ожидаемым и преследовало единственную цель – объявить СМИ имена виновных в прогнозируемом провале избирательной кампании НУ-НС. Конечно, фамилия номера 1 в списке блока, вероятно, из-за его скромности, названа не была», - заметил руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА категорически опроверг упреки в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о намерениях разрушить демократическое большинство в Верховной Раде и назвал их «продуктом беспокойных фантазий» Ю.ЛУЦЕНКО. Руководитель Секретариата напомнил о значительных личных усилиях, которые в свое время глава государства приложил для объединения демократических сил перед внеочередными парламентскими выборами. Именно в присутствии Президента лидеры партий, образовавших НУ-НС, скрепили своими подписями обязательства превратить блок в мощную политическую силу. Это публичное обещание забыто, а объявленные раньше причины его невыполнения - просто смехотворны. «Учитывая это, очевидной неправдой являются заявления Ю.ЛУЦЕНКО о намерениях Банковой разрушать ту конфигурацию демократических сил, которая сложилась на сегодня», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата сообщил, что именно он настаивал на том, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО возглавил список блока «Наша Украина – Народная самооборона» на выборах в Верховную Раду. По словам В.БАЛОГИ, он считал лидера «Народной самообороны» перспективным, волевым политиком и искренне верил в то, что Ю.ЛУЦЕНКО прибавит силу и авторитет НУ-НС. Такое предложение вызывало непонимание и невосприятия партнеров по блоку, которые не желали видеть первым номером в списке Ю.ЛУЦЕНКО. «Президент прислушивался к аргументам в интересах лидерства Ю.ЛУЦЕНКО. Понятно, что мои отношения со многими влиятельными политиками из демократического лагеря на некоторое время испортились. В конечном итоге, результаты голосования показали, что с Ю.ЛУЦЕНКО во главе списка НУ-НС больше потерял, чем приобрел. Выборы в Киеве лишь закрепили эту тенденцию», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента опроверг тезис о существовании так называемого «плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА» по переформатированию парламентской коалиции. Он отметил, что для усиления громкости этого заявления его автор мог бы добавить в список разработчиков плана еще и фамилию известного политического комбинатора Виктора МЕДВЕДЧУКА, диктаторов прошлого века или африканских людоедов. «К сожалению, экс-руководитель Администрации Л.КУЧМЫ уже заключил контракт на работу с БЮТ, диктаторы давно в могиле, а каннибалы из Африки далеко. Поэтому в который раз все проблемы в этом мире приписали В.БАЛОГЕ», - сказал руководитель Секретариата главы государства.

Он отметил, что уголовные дела против Ю.ЛУЦЕНКО и его нынешнего партнера по «Народной самообороне» Давида ЖВАНИИ не имеют ни малейшего политического основания. В.БАЛОГА обратил внимание, что пока фигуранты этих дел ничего не опровергли по существу тех деяний, которые расследуются Генеральной прокуратурой. Вместо этого раздаются заявления о «политических преследованиях» и «заказном характере», которые уже давно набили оскомину даже у легковерных людей. В.БАЛОГА считает, что Ю.ЛУЦЕНКО как министр внутренних дел должен был бы удержаться от подобных высказываний и пойти навстречу следствию, чтобы суд мог объективно установить истину. В конце концов, меньше года назад на каждом митинге он заверял людей в том, что «закон – один для всех», напомнил он.

В.БАЛОГА считает, что время шумных прокламаций уже проходит. Внимание СМИ к сегодняшним высказываниям лидера «Народной самообороны» вызвано не его персоной, не попытками хотя бы минимально доказать обоснованность своих упреков, а только упоминанием Президента. «Это весьма грязный прием. Использование имени В.ЮЩЕНКО для усиления громкости своих словесных потоков – это обычное мошенничество», – подчеркнул глава Секретариата.