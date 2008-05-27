Мэр Киева Леонид Черновецкий утверждает, что он нормальный.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"Как бы меня не представляли. А говорили все, что угодно: что я наркоман, что я не совсем нормальный. Я нормальный. Я в отличии от министра внутренних дел служил в войсках МВД", - сказал он.

"Мало того, я успешный. Все, чем я занимался, заканчивалось успехом. Но для этого нужен путь. Меня многие не понимают в жизни, но результат у меня везде. Когда я руководил заводом, когда был самым молодым проректором по науке, хотя я никогда протежирования, ничего такого не было", - подчеркнул Черновецкий.

"У меня везде все выходило", - заявил он.

Украинская правда