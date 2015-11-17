"Самопомич" обжалует результаты выборов в Кривом Роге

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук лидер партии "Самопомочи", городской голова Львова Андрей Садовый.

"Битва за Кривой Рог продолжается. Готовим представление в суд. На помощь команде Юрия Милобога, которого община Кривого Рога избрал своим мэром, выехала внушительная группа поддержки. Спасибо всем, кто на месте сейчас борется за результат. В два ночи общался с президентом и проинформировал о явной фальсификации выборов в пользу кандидата от «Опоблока». Произошел вброс голосов на спецучастках, где зафиксирована аномальная явка и аномальная поддержка Вилкула-старшего. Сможем это доказать”, - написал Садовый.

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Он также призвал „все демократические партии объединить сейчас усилия для защиты результатов настоящего народного волеизъявления в Кривом Роге”.

Битва за Кривий Ріг триває. Готуємо подання до суду. На допомогу команді Юрія Милобога, якого громада Кривого Рогу вибра... Posted by Андрій Садовий on Monday, November 16, 2015

В свою очередь, народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, который сейчас находится в Кривом Роге, призвал жителей города прийти вечером к горисполкому, чтобы не дать сфальсифицировать результаты выборов

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

“Если достала коррупция, кумовство и правовой беспредел, регионаловская “стабильность”, если хотите дать городу надежду, шанс на развитие – защитите свой выбор. 17 ноября в 18-00 у входа в здание горисполкома Кривого Рога соберутся те, кому не плевать и кому не все равно”, – написал народный депутат.

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Также Семенченко рассказал о возможных попытках препятствовать мирному митингу. В частности, по его словам, уже утром рядом со зданием горисполкома паркуются пустые грузовики.

Кривой Рог- вставай! Если достала коррупция, кумовство и правовой беспредел. Если тошнит от рыговской воровской "ст... Posted by Семен Семенченко on Monday, November 16, 2015

Также, в комментарии Украинской правде заместитель председателя фракции "Самопомич" Олег Лаврик сообщил, что партия обжалует конечный протокол Криворожской комиссии о признании Юрия Вилкула победителем, если комиссия не отменит его во вторник вечером.

"Сейчас после 21-го часа должна возобновиться работа комиссии после перерыва. Если мы увидим, что городская комиссия не будет отменять свое постановление и не поддержит пересчет голосов по Ингулецкому району (единственный из 7 районов, где побеждает Вилкул - ред.), то мы уже имеем готовыми все представление в суд", - отметил Лаврик.

"Наша юридическая группа рассмотрела все жалобы, чтобы их превратить в исковые заявления. Эти документы будут готовы, мы сразу подаем в суд", - заверил нардеп.

Он добавил, что в Кривом Роге работает "огромная группа юристов", "параллельно подключен юридический блок центрального офиса".

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области мэром Кривого Рога был избран Юрий Вилкул от "Оппозиционного блока". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Как отмечается, Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов (49,25%), а его соперник, представитель "Взаимопомощи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).