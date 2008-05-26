Луценко может сесть за решетку?

Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-за инцидента, случившегося между ним и действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ после заседания СНБО 18 января, с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после допроса в Главном следственном управлении Генпрокуратуры журналистам сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Переквалифицировала дело по Черновецкому с нанесения легких телесных повреждений в должностное преступление. Это что-то новое. Смешно. Но если бы это не было так четко координировано высшим должностным лицом, его подчиненными – генпрокурором», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева информировала, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

Сегодня, 26 мая, прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ сообщил, что столичная прокуратура передала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования и принятия решения.

«Учитывая, что Ю.ЛУЦЕНКО является членом правительства, дело в отношении него передано в Генеральную прокуратуру», - сказал прокурор, добавив при этом, что все следственные действия, которые должна была провести киевская прокуратура, выполнены.