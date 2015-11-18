Депутат объяснил, почему следователи не ищут Януковича

Об этом на брифинге в среду заявил нардеп Егор Соболев, передает "Украинская правда".

"Следствие фактически не ведется по Присяжнюку Николаю, по делам Александра Клименко, по делам Виталия Захарченко, по делу Сергея Кусюка (командовал "Беркутом", который разгонял студентов), по делу Клюева, возглавлявшего АП в дни самих расстрелов Майдана, в делах самого Януковича, по делам Ставицкого, Юрия Колобова, Виктора и Артема Пшонки и делам Юрия Иванющенко", - сказал Соболев.

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"Фактически работа следователей приостановлена, потому их местонахождение следователям неизвестно", - отметил он.

Соболев отметил, что Досудебное расследование до сих пор продолжается только в 62 уголовных процессах, и только в 20 сообщено о подозрении.

"Что хуже, досудебное расследование приостановлено в 25 уголовных процессах в связи с неустановленным местом нахождения подозреваемых", - добавил он.