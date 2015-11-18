Законы "16 января" принимали по инициативе Януковича с фальсификацией протокола - ГПУ

11:52, 18 ноября 2015
Общество
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Законы "16 января" принимали по инициативе экс-президента Виктора Януковича.

Заседание Верховной Рады 16 января 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Укрїани Сергей Горбатюк.

По его словам, законы принимались «ручным голосованием» с фальсификацией протоколов голосования.

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Справка УНИАН. 16 января 2014 года на то время провластные фракции парламента VII созыва приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые били мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.

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