Законы "16 января" принимали по инициативе Януковича с фальсификацией протокола - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Укрїани Сергей Горбатюк.

По его словам, законы принимались «ручным голосованием» с фальсификацией протоколов голосования.

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Справка УНИАН. 16 января 2014 года на то время провластные фракции парламента VII созыва приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР ужесточила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые били мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.