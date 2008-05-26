Черновецкий теряет, Турчинов набирает - данные с 299 участков

По предварительным результатам голосования, по состоянию на 11.02 Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утратил 0,07% голосов избирателей, а Александр ТУРЧИНОВ набирает на 0,12% больше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обработки протоколов 299 участков, которые обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

В частности, по этим данным, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 37,45% (по результатам обработки данных 227 участков было 37,52%) голосов киевлян на выборах Киевского городского председателя.

На втором месте - Александр ТУРЧИНОВ с 18,49% (18,37% по результатам обработки 227 участков), за Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,62% избирателей, за Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,4%, Николая КАТЕРИНЧУКА поддержали 4,27%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,45%, Василия ГОРБАЛЯ – 2,37%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, Александра ПАБАТА – 1,28%. Другие кандидаты набрали менее 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 участков.