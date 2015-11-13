Рада уволила более 200 судей - Гройсман
Вчера Верховная Рала уволила "в конце концов, более 200 судей".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Гройсман сообщил на заседании парламента.
Читайте такжеРада признала геноцид крымских татар и назвала политику России в отношении них этноцидом
По его словам, таким образом, образовались вакансии, "на которые мы можем ввести абсолютно открытый, публичный профессиональный отбор судей, что является очень важным инструментом возврата доверия к судебной власти".
Как известно, Высшим советом юстиции предлагалось уволить с должностей 247 судей. В то же время председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что по последней информации ВСЮ, из этого перечня 23 судей необходимо исключить, поскольку, по предварительной информации, они осуществляют так называемое "правосудие" в так называемой "ЛНР". По его словам, такие судьи должны быть уволены за нарушение присяги.
Князевич сказал, что 4 судей из общего перечня должны быть освобождены не списком, а решения приниматься по каждому отдельно, поскольку в отношении них вступил в законную силу обвинительный приговор суда.
Когда 10 ноября в сессионном зале началось голосование по первой кандидатуре судьи, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор, то не было необходимых 226 голосов для принятия решения.
В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения судей переносится на следующее заседание ВР.