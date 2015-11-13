Рада уволила более 200 судей - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Гройсман сообщил на заседании парламента.

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По его словам, таким образом, образовались вакансии, "на которые мы можем ввести абсолютно открытый, публичный профессиональный отбор судей, что является очень важным инструментом возврата доверия к судебной власти".

Как известно, Высшим советом юстиции предлагалось уволить с должностей 247 судей. В то же время председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что по последней информации ВСЮ, из этого перечня 23 судей необходимо исключить, поскольку, по предварительной информации, они осуществляют так называемое "правосудие" в так называемой "ЛНР". По его словам, такие судьи должны быть уволены за нарушение присяги.

Князевич сказал, что 4 судей из общего перечня должны быть освобождены не списком, а решения приниматься по каждому отдельно, поскольку в отношении них вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Когда 10 ноября в сессионном зале началось голосование по первой кандидатуре судьи, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор, то не было необходимых 226 голосов для принятия решения.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения судей переносится на следующее заседание ВР.