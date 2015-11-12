Глава Верховного суда: заявления об увольнении всех судей нужны для отвлечения от экономических проблем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своего выступления на XIII Съезде судей.

Председатель Верховного суда отметил, что в СМИ часто встречаются обвинения, что "судьи виноваты во всех бедах нашего государства".

"Только ленивый сейчас не ссылается на то, что уровень общественного доверия к судам критически низкий. Создается устойчивое впечатление, что вся эта негативная PR-кампания в отношении судов специально создается для отвлечения внимания от того, что экономические реформы тормозятся, не дают положительного эффекта. И понятно, что сохранение в обществе высокого градуса недовольства судами выгодно именно тем политикам, которые проталкивают идею тотального увольнения всех без исключения судей", - заявил Романюк.

В частности, он напомнил, что 21 октября правительство одобрило основы реформирования судебной системы, в соответствии с которыми предлагается уволить всех судей.

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"Как видим, судебной реформой занимаются все, кто хочет. Правительство с легкостью предлагает радикальные шаги, хотя на то время уже было известно, что со дня на день ожидается принятие Венецианской комиссией соответствующего заключения по предложенным конституционным изменениям. Высший орган исполнительной власти занимается проблемами судебной ветви власти, хотя, согласно Конституции и законам Украины, Кабинет министров Украины осуществляет исполнительную власть и имеет огромное количество своих собственных нереализованных реформ", - сказал Романюк.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что правительство Украины выступает за проведение масштабной судебной реформы и полное обновление судейского корпуса.