Депутаты не смогли рассмотреть вопрос об увольнении судей, Гройсман закрыл заседание

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время ВР не смогла рассмотреть вопрос об увольнении судей.

В частности, Высшим советом юстиции предлагалось уволить с должностей 247 судей. В то же время председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что по последней информации ВСЮ, из этого перечня 23 судей необходимо исключить, поскольку, по предварительной информации, они осуществляют так называемое «правосудие» в так называемой «ЛНР». По его словам, такие судьи должны быть уволены за нарушение присяги.

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Князевич сказал, что 4 судей из общего перечня должны быть уволены не списком, а решения должны приниматься по каждому отдельно, поскольку в отношении них вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Когда в сессионном зале началось голосование по первой кандидатуре судьи, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор, то не было необходимых 226 голосов для принятия решения.

В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что вопрос увольнения судей переносится на следующее заседание ВР.