Миссия США при ОБСЕ: Россия должна поддержать предложения Украины по проведению местных выборов на оккупированном Донбассе

Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниела Беера на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы приближаемся к концу 2015 года и до предельного конечного срока, определенного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений. Мы нуждаемся в прогрессе сейчас большечем когда-либо до этого. Уже пришло время для России и сепаратистов, которых она поддерживает, целенаправленно взять обязательства относительно украинских предложений по проведению местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Беер.

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В этой связи он пояснил, что эти выборы должны полностью соответствовать украинскому закону и международным стандартам, в том числе относительно свободного участия украинских политических партий, гражданского общества и СМИ. Выборы должны происходить при наблюдении Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ.

"Неспособность сделать это будет провалом во внедрении Минских соглашений, к которым безвозвратно привязаны санкции", - подчеркнул Беер.