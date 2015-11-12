Миссия США при ОБСЕ: Россия должна поддержать предложения Украины по проведению местных выборов на оккупированном Донбассе
Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что Россия должна поддержать предложения Украины относительно проведения местных выборов на оккупированных частях Донбасса.
Об этом говорится в заявлении посла США при ОБСЕ Дэниела Беера на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Мы приближаемся к концу 2015 года и до предельного конечного срока, определенного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений. Мы нуждаемся в прогрессе сейчас большечем когда-либо до этого. Уже пришло время для России и сепаратистов, которых она поддерживает, целенаправленно взять обязательства относительно украинских предложений по проведению местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Беер.
Читайте такжеВосстановления Украиной контроля над восточным рубежом имеет решающее значение - ОБСЕ
В этой связи он пояснил, что эти выборы должны полностью соответствовать украинскому закону и международным стандартам, в том числе относительно свободного участия украинских политических партий, гражданского общества и СМИ. Выборы должны происходить при наблюдении Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ.
"Неспособность сделать это будет провалом во внедрении Минских соглашений, к которым безвозвратно привязаны санкции", - подчеркнул Беер.