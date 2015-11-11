Нардеп Рыбчинский вошел в группу "Воля народа"
14:06, 11 ноября 2015Политика
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Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вошел в состав депутатской группы "Воля народа".
Рыбчинский заменил Ланьо в группе "Воля народа" / facebook.com/ribchinski
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
Как известно, 6 ноября в парламенте было объявлено о выходе Рыбчинского и еще двух депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", а Михаила Ланьо - из "Воли народа".
Евгений Рыбчинский - известный украинский поэт, композитор и продюсер, является сыном поэта Юрия Рыбчинского.
Он был избран в Верховную Раду от БПП в округе №211 в Киеве.
Рыбчинский также баллотировался в качестве самовыдвиженца на выборах мэра Киева 25 октября, хотя кандидатом от БПП на них был действующий мэр Виталий Кличко. Он получил результат в 3895, или 0,45% голосов.
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