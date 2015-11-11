Нардеп Рыбчинский вошел в группу "Воля народа"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, 6 ноября в парламенте было объявлено о выходе Рыбчинского и еще двух депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко", а Михаила Ланьо - из "Воли народа".

Евгений Рыбчинский - известный украинский поэт, композитор и продюсер, является сыном поэта Юрия Рыбчинского.

Он был избран в Верховную Раду от БПП в округе №211 в Киеве.

Рыбчинский также баллотировался в качестве самовыдвиженца на выборах мэра Киева 25 октября, хотя кандидатом от БПП на них был действующий мэр Виталий Кличко. Он получил результат в 3895, или 0,45% голосов.