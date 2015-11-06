Трое депутатов ВР вышли из фракции БПП, из "Воли народа" вышел Ланьо
12:00, 06 ноября 2015Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе ряда депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко".
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Парубий сообщил, что из фракции БПП вышли депутаты Александр Шевченко, Евгений Рыбчинский и Тарас Батенко.
Кроме того, народный депутат Михаил Ланьо вышел из депутатской группы “Воля народа”.
Ланьо был избран в парламент от округа №70 (Закарпатская область), Шевченко - от округа №83 (Ивано-Франковская область), Батенко - от округа №123 (Львовская область), Рыбчинский - от округа №211 (Киев).
Напомним также, что Рыбчинский баллотировался в качестве самовыдвиженца на выборах мэра Киева 25 октября, хотя кандидатом от БПП на них был действующий мэр Виталий Кличко.
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